Presenta Rastro Municipal cifras del mes de agosto

Ciudad Juárez.- La Dirección de Industrialización Agropecuaria del Municipio informó que durante agosto el Rastro Municipal registró el sacrificio de 2 mil 125 animales, lo que representó un ingreso de 1 millón 237 mil 557 pesos por diversos servicios.

El titular de la dependencia, Rubén Delgadillo, detalló que en el mes se sacrificaron mil 473 bovinos, 265 equinos y 387 porcinos. Además de los sacrificios, la recaudación se generó por la legalización y certificación de facturas, así como por los pases de movilización de ganado y pieles.

Delgadillo destacó que todos los animales que ingresan a las instalaciones pasan por revisiones veterinarias para garantizar que la carne sea apta para el consumo humano.

En comparación con el mes anterior, cuando se reportaron 2 mil 294 sacrificios, la cifra de agosto reflejó una ligera disminución en la actividad del rastro.

Con estos resultados, la dependencia reafirmó su compromiso de mantener servicios que den certeza sanitaria y respaldo legal a los productores y consumidores.