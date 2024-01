Presenta Julio César Chávez ‘El Sueño de un Campeón’ en Juárez

El antiguo campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, arribó esta mañana a la frontera para ofrecer una conferencia a adolescentes y jóvenes en el gimnasio Josué Neri Santos.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su esposa Rubí Enríquez le dieron la bienvenida al boxeador, quien presenta “Ponte Frente al Espejo, el Sueño de un Campeón”.

En el gimnasio hay una cantidad de jóvenes de diferentes secundarias, quienes escuchan al campeón la historia de vida del peleador.

“Yo le prometí a mi mamá a su casa y solo le pedí 10peleas y me retiraba del box, pero no fueron 10, fueron 20, 30, 40, 50, 60... 90 peleas invicto y no me olvidé de la casa de mi madre, ahora su casa está en Tijuana, se la cumplí”, dijo Julio César Chávez.

Foto: Dámaris Arellanes

