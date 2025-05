Ciudad Juárez.- En el Centro Cívico S-Mart, se realizó una charla, presentación y firma del libro "No Soy Un Robot" de Juan Villoro, narrador, ensayista y periodista originario de la Ciudad de México, quien llegó a esta frontera para dialogar con sus seguidores.

El libro explora cómo lo digital transforma las vidas y las relaciones con la lectura y cómo el periodismo escrito puede verse afectado por las innovaciones tecnológicas actuales.

“Por estas páginas se asoman los dispositivos móviles, las selfies, las redes sociales, el control mediante el reconocimiento facial, internet y las mentiras virales, la lectura en red y la transformación del modo en que circula la información, un nuevo contexto tecnológico que conduce a la desaparición de la realidad”, detalló.

Actualmente, la sociedad ha transitado a una era digital, lo que no implica que sea del todo negativo. La tecnología surgió sin pedagogía, por lo que se debe aprender a usarla de manera correcta. Desafortunadamente, los adultos han tenido que adaptarse a este nuevo sistema, pero en las escuelas no existe una forma concreta de enseñarla. Para las infancias, esto ya no es novedad, pues prácticamente nacen con ese conocimiento.

El escritor fue cuestionado sobre si cree posible que en el futuro el ser humano sea reemplazado por máquinas, sistemas o aparatos que realicen el mismo trabajo, pero con mayor eficiencia. Respondió que no se descarta, aunque el ser humano deberá aprender a superar el sistema, realizando sus actividades con un desempeño que supere las expectativas de un robot.

Este viernes 30 de mayo, a las 11:00 de la mañana, ofrecerá la conferencia “La Realidad en el Bosque de Espejos: No Soy Un Robot” en el auditorio 8 de Marzo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

También participará en la Feria del Libro de la Frontera (Felif) en la sección “Noches con la Literatura”, a las 7:00 de la tarde, en el Centro Cultural Paso del Norte.