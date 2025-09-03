Ciudad Juárez.– Con un avance del 70 por ciento en la construcción del nuevo almacén central, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) presentó los beneficios que traerá esta obra para optimizar el aprovechamiento de insumos de la descentralizada.

Autoridades estatales realizaron un recorrido por el área en construcción, encabezados por el director general de la JMAS, Sergio Nevárez. También estuvieron presentes el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz Villegas; el presidente del consejo ciudadano de la JMAS, Rogelio Ramos; el director de obra de la JMAS, César Triana, y Javier Ramos, representante del sindicato de trabajadores.

La obra representa una inversión de 145 millones de pesos y se edifica en una superficie de 31 mil metros cuadrados, donde se habilitará el almacén central, un tejaban de resguardo, oficinas administrativas y un área de capacitación para el personal, detalló Nevárez.

“Obras como esta van a fortalecer el liderazgo nacional de la JMAS. Si no somos la número dos, somos la número tres en eficiencia, operaciones y módulos, y debemos seguir apostando a inversiones que fortalezcan a una ciudad tan importante”, señaló el director general.

Por su parte, Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora, destacó: “Esta obra nos permitirá brindar un mejor servicio, con controles más estrictos que se traducirán en finanzas sanas”.

Actualmente, la JMAS opera con nueve bodegas que se busca concentrar en un solo punto para aumentar la eficiencia de las cuadrillas y del personal que atiende los reportes en las calles.

Se informó que la obra concluirá en dos meses y será inaugurada el próximo 21 de noviembre con la participación de la gobernadora Maru Campos Galván.