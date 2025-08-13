Presentan a empresario detenido por fraude millonario 

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a través de una orden de aprehensión a Felipe de Jesús V. G., de 43 años de edad, quien enfrenta una investigación por un fraude millonario cometido en perjuicio de un masculino.

De acuerdo con los datos recabados por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales, el empresario invitó a invertir en un negocio, con el objeto de expandir más sucursales, prometiéndole un rendimiento significativo mensualmente, ofrecimientos que no cumplió de acuerdo a lo establecido en el contrato.

La detención se registró la mañana de este miércoles, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Rubén Posada Pompa, del fraccionamiento Los Nogales, en Ciudad Juárez.

Felipe de Jesús V. G., quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, quien en las próximas horas bajo la causa penal 1918/2025 presidirá la audiencia inicial, en donde esta representación social efectuará la formulación de imputación por el delito de fraude.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).