Prepárate para el tráfico: Esta vialidad estará por limpieza del Dren

Ciudad Juárez. Una vialidad permanecerá cerrada el lunes 25 de agosto por limpieza del Dren 2-A por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Se trata de la avenida Teófilo Borunda a la altura de la plaza comercial Las Misiones en un horario de 4:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Permanecerá cerrado un carril, por lo que es recomendable para guiadores buscar vías alternas.

Con la limpieza del Dren se busca el correcto flujo del agua de escurrimiento derivada de las lluvias.