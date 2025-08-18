Ciudad Juárez.- La actividad en los planteles escolares está por reactivarse, por ello regresaron el lunes, directivos, inspectores y personal administrativo de las escuelas de Educación Básica, con lo que se preparan los trabajos de la Mesa de Prevención de Adicciones y Violencia para el ciclo escolar 2025-2026.

La maestra Marisa Cardona Gurrola, responsable del programa de convivencia escolar de la Secretaría de Educación en la Zona Norte, informó que inició la coordinación de las diferentes áreas para planear estrategias.

“Esta semana estamos ya agendadas para empezar a trabajar toda la Mesa sobre prevención con las adolescentes y las infancias”, detalló la maestra.

Apuntó que el trabajo del grupo especializado en temas de seguridad, se reunirá en la estación sur de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) conocida como Babícora; los especialistas en educación se reunirán en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos (CEDH).

“Mientras que los integrantes expertos en salud se reunirán en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. Todos ellos trabajarán con módulos para establecer os objetivos para el nuevo ciclo, con la información recabada el año anterior”, dijo.

“Estaremos reuniéndonos la próxima semana para unificar criterios y de ahí poder derivar el plan de trabajo”, explicó sobre los plazos a cumplir previo al inicio de clases el próximo 1 de septiembre.

La Secretaría de Educación informó que será el lunes 25 de este mes cuando la totalidad de los docentes retornaran del periodo vacacional, con 12 mil profesores de educación básica, preescolar, primaria y secundaria.