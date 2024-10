Preparan más operativos; contratará Gobernación a más inspectores para Juárez

Ciudad Juárez.- La Secretaría de General de Gobierno solicitó de 10 a 15 plazas adicionales para la Subsecretaría de Gobernación, a fin de reforzar los operativos de inspección en los establecimientos que comercializan o expenden bebidas alcohólicas en Ciudad Juárez.

Santiago de La Peña Grajeda, titular de la dependencia, mencionó que pidió al secretario de Hacienda contratar a más personal, para contar con un total de 20 inspectores solo para la frontera.

Explicó que Juárez es muy grande y es muy complicado cubrirlo en su totalidad, por lo que es necesario traer más agentes de la ciudad de Chihuahua, pues el personal que actualmente tienen en la dependencia es insuficiente.

“La verdad es que nunca es suficiente, la velocidad con la que crece una ciudad como Ciudad Juárez, sobre todo considerando que tenemos también esta incidencia de personas inician negocios sin tener ningún tipo de licencia, y no solo hablo de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, no tienen licencia de uso de suelo, no tienen licencia de funcionamiento, no tienen inspecciones de Protección Civil, pues bueno hay que tener una cobertura cada vez mas amplia”, declaró De La Peña.