Preparan festividades por el Día del Bombero

Ciudad Juárez.- La dirección general de Protección Civil prepara ya los festejos del Día del Bombero a celebrarse el próximo 22 de agosto.
Sergio Rodríguez director de Protección Civil Municipal recordó que esta celebración fue estipulada en 1956 y busca reconocer la labor de los bomberos que diariamente arriesgan su vida para salvaguardar a las y los juarenses, en ese mismo sentido de reconocerles, el próximo 22 de agosto realizarán diversas actividades.
Dijo que los festejos iniciarán con una carrera deportiva en la zona del Chamizal y posteriormente se realizará un desayuno con los bomberos donde se realizará una rifa de televisores, dinero en efectivo y otros premios más.
En honor a los bomberos caídos se llevará a cabo un pase de lista para recordar a los cuatro elementos que perdieron la vida en servicio a la comunidad.
“A lo largo de la historia del departamento de bomberos solo tenemos cuatro elementos caídos, eso habla de la preparación y una capacitación y sobre todo de un cuidado de los muchachos que al atender cualquier tipo de emergencia entre ellos se cuidan”, dijo el director.