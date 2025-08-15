Preparan festividades por el Día del Bombero

Ciudad Juárez.- La dirección general de Protección Civil prepara ya los festejos del Día del Bombero a celebrarse el próximo 22 de agosto.

Sergio Rodríguez director de Protección Civil Municipal recordó que esta celebración fue estipulada en 1956 y busca reconocer la labor de los bomberos que diariamente arriesgan su vida para salvaguardar a las y los juarenses, en ese mismo sentido de reconocerles, el próximo 22 de agosto realizarán diversas actividades.

Dijo que los festejos iniciarán con una carrera deportiva en la zona del Chamizal y posteriormente se realizará un desayuno con los bomberos donde se realizará una rifa de televisores, dinero en efectivo y otros premios más.

En honor a los bomberos caídos se llevará a cabo un pase de lista para recordar a los cuatro elementos que perdieron la vida en servicio a la comunidad.