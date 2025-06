Prepara Inbal cuatro nuevas exposiciones en Juárez

Ciudad Juárez.– La dinámica de una ciudad fronteriza, marcada por el desplazamiento humano, los cambios en el entorno natural y las expresiones de sus adolescencias, se reflejará en las nuevas exposiciones que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) prepara en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ).

Paloma Rincón, coordinadora de comunicación del MACJ, compartió a Netnoticias que estas exhibiciones se organizan en colaboración con la Secretaría de Cultura, el Municipio de Juárez, el Rubin Center for the Visual Arts de The University of Texas at El Paso, Paso del Norte Community Foundation, Fondo Transborder, la galería Azul Arena, el Edificio de los Sueños y la Nueva Asociación Sudamericana de Artistas Locos.

La inauguración está programada para el jueves 12 de junio a las 7:00 de la tarde. A lo largo del recorrido por las distintas salas del MACJ, el público podrá apreciar cuatro propuestas artísticas:

“Lo Que Permanece”, una exposición colectiva que se exhibirá en la sala circular, reúne obras de Mónica Lozano, Mabel Weber, Siddhartha Joag, Adriana Álvarez y Julio Morales. La muestra invita a reflexionar sobre el contexto del desplazamiento forzado y sus implicaciones en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos.

En la sala semicircular norte se presentará “Bestial”, de la artista Miriam Salado, con curaduría de Christian Barragán. La exposición explora el desierto mexicano y lo salvaje de la naturaleza, además del impulso destructivo del ser humano.

La tercera sala albergará “El Anfibio Dorado”, del artista Fernando Montiel Klint, quien aborda la desconexión del ser humano con el mundo que lo rodea, recurriendo a la imaginación como herramienta de reconexión con la realidad.

Finalmente, en la antecámara de proyectos se presentará “La Otra Periferia”, con curaduría de Gabriela Sánchez y Jissel Chávez. Esta muestra reúne voces adolescentes que, a través de la intervención y resignificación de imágenes periodísticas, cuestionan su entorno social y cultural.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez se ubica en la Zona Pronaf, entre las calles Ignacio Mejía, Coyoacán y Benjamín Franklin, a espaldas del centro comercial Plaza de las Américas.