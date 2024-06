Preocupa incremento de violencia infantil en Juárez y el estado

Ciudad Juárez.– Ante el incremento de violencia general en el país, son las niñas, niños y adolescentes la población más vulnerable y se hace más notable ante las desiguales económicas, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en Chihuahua, donde en los últimos años las denuncias por maltrato infantil se han incrementado en un 118 por ciento, siendo Ciudad Juárez uno de los municipios con mayor número de denuncias.

A través de la campaña "Infancia Segura", el Gobierno del Estado, en colaboración con otras instancias de gobierno, brindan atención a denuncias de abuso o maltrato a niñas, niños y adolescentes para que las autoridades, desde el ámbito de sus competencias, acudan al llamado y brinden el apoyo necesario a las víctimas.

Esta campaña fue lanzada en noviembre de 2022, a partir de su salida, la recepción de las denuncias se ha incrementado de manera notoria e importante, según contó Karla Karina Armendáriz, coordinadora de Comunicación Social del DIF Estatal.

De acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el 2022 recibieron 573 denuncias, en 2023 se recibieron mil 142, es decir un aumento del 99.30 por ciento, mientras que en 2024 se han recibido mil 358 denuncias, es decir subió un 18.91 por ciento con respecto a 2022. Los municipios de Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral son donde más denuncias se reciben en la entidad.

Armendáriz aclaró que estas cifras no significan que se hayan incrementado los casos, sino que hay mayor conciencia entre la población sobre la violencia infantil y se están atreviendo a denunciar, pues ahora cuentan con más canales y protocolos para reportarlos, ya que anteriormente, la violencia contra niños, niñas y adolescentes estaba muy normalizada.

Indicó que el DIF Estatal, en conjunto con el DIF Municipal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, firmó un convenio para trabajar en conjunto y canalizar las denuncias de maltrato infantil, al ser la policía municipal los primeros respondientes.

A través de dicha campaña también promovieron las denuncias de maltrato infantil a la línea de denuncia anónima (800)-230-40-50, bajo el lema “¡Avísale al DIF!”, Armendáriz aclaró que se les pide a los denunciantes otorgar datos específicos de la situación, una dirección exacta para poder acudir y hacer la visita; sin embargo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene la obligación de atender todas las denuncias.

Tipos de violencia

En cuanto a la violencia que viven los infantes en Juárez, son de varios tipos: física, psicológica, sexual, emocional, desatención y omisión de cuidados.

La coordinadora indicó que entre los comportamientos comunes para identificar los signos de maltrato infantil están que los niños se muestran retraídos y poco sociales, hay cambios en su forma de hablar y socializar, sin embargo, cada caso es diferente, por lo cual el personal de la Procuraduría está capacitado para identificar estos signos de violencia.

Explicó que, en el caso de los niños que se presume son víctimas de explotación económica, que se encuentran en cruceros pidiendo dinero o trabajando, se invita a los padres de familia a que se retiren, ya que no se les puede prohibir estar en la vía pública, sin embargo, si resguardar a los infantes, debido al riesgo en el que se encuentran al estar en las calles. Por lo cual se les hace una invitación, y en caso de ser reincidentes, se procede a iniciar un proceso de investigación.

Destacó que también el sector Salud y la Secretaría de Educación denuncian los casos de maltrato infantil dentro de sus propios protocolos ante las autoridades, y posteriormente, estos son canalizados al DIF Municipal o Estatal.

Maestros reciben capacitaciones en protocolo único de actuación

Por otro lado, el subsecretario de Educación y Deportes en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, dijo que a través del Programa de Convivencia Escolar y la mesa de prevención en adicciones y violencia "Todos Juntos por Chihuahua", los maestros de nivel básico son capacitados en el protocolo único de actuación.

La maestra Marisa Cardona, coordinadora del programa, informó que cada año brindan capacitaciones sobre el protocolo de actuación y hasta el momento se han capacitado alrededor de 8 mil 500 maestros, tanto en nivel básico, como en media superior, debido a la demanda que han tenido. Actualmente, también están ofreciendo talleres sobre ciberseguridad, ya que es un tema relevante.

Indicó que es de suma importancia que los maestros estén capacitados en el protocolo único de actuación, ya que de esta manera cuentan con las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de detectar algún tipo de violencia contra los infantes y adolescentes.

Muerte infantil en México

Según estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2 mil 786 niñas y niños, de entre 6 y 11 años, perdieron la vida en México en el 2021. De estas mil 546 muertes fueron de niños y mil 240 fueron niñas. Además, 163 menores eran hablantes de alguna lengua indígena.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) es una organización que articula el trabajo de más de 75 organizaciones a nivel nacional en 20 estados del país, además cuentan con diversas herramientas de visualización y mapas de violencia contra las infancias a nivel nacional.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, informó que en un análisis sobre la violencia contra infantes por arma de fuego, de enero a marzo del 2024 se han registrado más homicidios contra niños y adolescentes que la cantidad total de homicidios intencionales en un año, en un país como Israel.

Informó que de enero a marzo de 2024 se registraron 181 homicidios con arma de fuego de infantes, 133 casos de varones y 18 mujeres, lo cual implico un aumento del 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, siendo los estados de Guanajuato, Estado de México y Jalisco los que reportan el mayor número de casos, y entre las cuales, se concentró la tercera parte de todos los homicidios registrados a nivel nacional (6 mil 475).

En el estado de Chihuahua, del 2015 al 2024 (hasta mayo de este año), registró 429 homicidios por arma de fuego, es decir que el 6.5 por ciento de homicidios a nivel nacional se registran en esta entidad.

Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública, del 2015 al 2024 las lesiones contra infancias serían tantas que llenarían seis veces las camas del hospital Siglo XXI, en la Ciudad de México.

Redim identificó que únicamente en 2023, se registraron 31 mil 690 personas de entre uno y 17 años que tuvieron que ser atendidas en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar.

Esta cifra representó un aumento de 363.5 por ciento con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales del país por violencia familiar o no familiar durante 2010 (6 mil 837 en total). No obstante, de 2022 a 2023 el número de personas de entre 1 y 17 años que fueron hospitalizadas por violencia familiar o no familiar a nivel nacional decreció 1.5 por ciento (de 32 mil 171 a 31 mil 690).

Pese a ello, la cantidad de víctimas de violencia familiar o no familiar en este rango de edad observada en México durante 2023 fue superior al promedio de víctimas registrado a nivel nacional de 2010 a 2023 (20 mil 412).

Necesitamos reeducarnos para erradicar la violencia contra NNA

Tania Ramírez mencionó que este es un diagnóstico preocupante, ya que los niños, niñas y adolescentes viven violencia en su hogar, en la escuela, en las calles, situación que se relaciona a las estrategias a la atención de la seguridad pública, la presencia de armas de fuego sin control y el incremento de la militarización del país, lo cual contraviene a las recomendaciones que hacen organismos internacionales.

Señaló que estas estadísticas se explican no solo por la violencia general que vive el país, sino también por el “adultocentrismo” que existe en la sociedad, en que se piensa que los infantes son pertenencias, y que se ve la realidad desde una visión adulta. Por lo que, dijo, es necesario aprender a desarticularlas y aprender otros modelos de crianza, ya que, la crianza positiva o respetuosa, son fundamentales de entender para erradicar la violencia.

Por otro lado, indicó que la violencia también se está expresando como producto de las enormes desigualdades que vive el país, lo cual es inaceptable, porque somos una de las principales economías del mundo, y sin ser un país pobre, que haya tantas personas pobres y que las infancias sean el principal grupo poblacional que vive pobreza y pobreza extrema, es una de las explicaciones de porque estamos viviendo estas situaciones de violencia, señaló la derechohumanista.

“Es decir, venimos de generaciones que aprendieron a base de chanclazo, a base de reglazo en las escuelas, en donde la letra con sangre entra y necesitamos desinstalar esa violencia de las practicas educativas, de las practicas familiares, para avanzar a modelos que puedan ser de educación y disciplina no violentos, y para ello necesitamos reeducarnos, entonces hay una parte importante que tenemos en las manos las personas adultas”, indicó Ramírez.

Refirió que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la obligatoriedad del Estado Mexicano de garantizar y proteger derechos de las infancias, pero también habla de la corresponsabilidad, pues desde la sociedad también tenemos esa responsabilidad de protegerlos, “niños y niñas pueden ser hijos de sus madres y sus padres, pero son las niñas y niños de todos y de todas, entonces ese sentido de responsabilidad más amplia existe y hoy por hoy, también está protegido por la ley”.