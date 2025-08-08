Ciudad Juárez.– Esta mañana se llevó a cabo la entrega de premios a usuarios cumplidos en las oficinas centrales de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). Entre los ganadores se encuentran Luz María García López, quien recibió una pantalla, y María Fuentes, acreedora de un teléfono inteligente Samsung Galaxy.

El evento forma parte de una iniciativa para reconocer a quienes están al corriente en el pago de su recibo. Durante esta primera sesión se rifaron dos motocicletas, diez televisores de 40 pulgadas y diez celulares entre los participantes.

Sergio Nevárez, director ejecutivo de la JMAS, explicó que no pueden participar personas con adeudos, empleados de la dependencia ni sus familiares. “Siempre mandamos promociones, descuentos y convenios a quienes se atrasan, pero nunca reconocemos a los que pagan puntualmente, por eso decidimos hacer esto este año”, comentó.

Nevárez adelantó que aún faltan tres sesiones más con premios similares, y que en la última, programada para el 26 de diciembre, se rifarán dos vehículos. También expresó que para el próximo año buscarán mejorar tanto los premios como el alcance de esta iniciativa.