Ciudad Juárez.- Al contar con más de 30 años en la atención y acompañamiento a niños, adolescentes y jóvenes en contexto de vulnerabilidad, la asociación civil juarense Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA) recibió hoy el premio nacional Eugenio Garza Sada ‘Al Liderazgo Humanista’ 2025.

El premio fue instaurado desde 1993 por la empresa multinacional Fomento Económico Mexicano (Femsa) y el Tecnológico de Monterrey, celebrando los valores de Eugenio Garza Sada, empresario y filántropo mexicano fundador de la universidad y quien fue asesinado en los años 70’s.

Dicho reconocimiento tiene entre sus objetivos reconocer a las personas que a través de su compromiso, pasión y dedicación contribuyen al desarrollo de México con acciones que elevan el nivel de vida y bienestar de las comunidades.

María Teresa Almada Mireles, directora del Centro recibió el galardón en la categoría de “Emprendimiento Social”, la ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Congresos del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, en donde tuvo la oportunidad de dirigir un mensaje sobre la labor social de crear espacios donde “los jóvenes puedan ser jóvenes”.

“Los últimos 20 años hemos sido testigos de una profunda descomposición social y de procesos de exclusión inéditos, millones de adolescentes y jóvenes están creciendo en nuestro país, entre el abandono, la pobreza y la violencia. Las escuelas están rebasadas frente a problemáticas para las que no fueron formadas, y las instituciones políticas parecen cada vez más lejanas a la vida de la población”, dijo.

“Es en estos contextos que CASA ha sido un espacio de acogida, donde las chicas y chicos aprenden, comen, juegan, se expresan a través del arte o la música, leen, escribe, siembran y participan en la solución de los problemas sus comunidades. Nuestra organización ha asumido desde hace más de 30 años la tarea de crear espacios y programas en comunidades marginadas, educativos, culturales, deportivos, de convivencia y de participación social”, compartió la directora de CASA.

Resaltó que es importante que sea la sociedad civil quien participe en la educación, con un espíritu de un proverbio africano ‘para educar a un niño, hace falta la tribu entera’.

La estatuilla fue recibida de manos de líderes de la educación y empresas mexicanas, donde José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de Femsa, dijo los ganadores del Premio comparten el espíritu de servicio por la gente y el verdadero liderazgo humanista e hizo un llamado a seguir trabajando juntos por el país.