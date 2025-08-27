Ciudad Juárez.- A unos días de que tomen funciones jueces y magistrados que fueron electos el pasado primero de junio en Chihuahua, se pospusieron las audiencias programadas para casos que eran llevados por jueces que no fueron electos.

Dicha medida se debe a un acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua en el que se suspendieron los plazos y términos de todos los órganos jurisdiccionales del poder en el estado, esto debido a la renovación de los cargos.

El documento que lo certifica fue publicado en la página web del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en donde se refiere que el acuerdo de suspensión aplica para los procesos que estuvieran programados del 27 de agosto al 2 de septiembre del presente año, con motivo del proceso de renovación de las personas juzgadoras.

La toma de protesta de las personas electas se realizará el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que se contempla retomar las audiencias programadas el próximo miércoles 3 de septiembre.

El área de comunicación social del Poder Judicial informó que los casos urgentes quedan exentos de la suspensión de plazos y deben atenderse conforme a lo establecido en los códigos de cada materia.

“Por nombrar algunos, sin limitar, puede ser una recuperación de menor, creo que algunos casos de huelgas, y en materia penal realmente todas aquellas audiencias iniciales en las que tengan a alguien detenido, ya sea por flagrancia o por orden de aprehensión. Las vinculaciones a proceso, ya que se tiene un término constitucional para resolver la situación jurídica, entre otras”, explicó el área de comunicación.

Mientras que en las materias civil, familiar y laboral dependerá de cada caso en concreto para determinar la urgencia de presentarse ante un juez.