Por rastro de sangre en interior de Suburban hallan ‘encobijado’ dentro
Foto: Mat Romero

Ciudad Juárez.- Debido a que escurría sangre del interior de una camioneta Suburban se dio con el hallazgo de un cadáver encobijado en calles de la colonia Satelite.

Fueron vecinos quienes observaron el líquido hemático que chorreaban del interior de la Chevrolet en color blanco con placas DXE-395-A.

Puedes leer también: Ultiman a hombre dentro de vehículo en colonia Satélite

Agentes municipales atendieron el reporte y al llegar al cruce de las calles Saturno y Neptuno, se asomaron a la camioneta y corroboraron la presencia del cadáver encobijado de una persona.

La escena quedó acordonada para que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargarán del procesamiento y búsqueda de indicios del homicidio 30 del mes.

