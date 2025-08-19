Ciudad Juárez.- Un domicilio del fraccionamiento Cerradas del Parque fue asegurado el martes por el probable almacenamiento de armas de fuego.

El inmueble fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desde la tarde, sin embargo, durante la noche no se ha expedido la orden de cateo.

Elementos estatales mencionaron que la acción judicial será realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en seguimiento a una línea de investigación.

La casa está situada en el cruce de las calles María Teresa Rojas y Rafael Terrazas Cienfuegos; trascendió que existe la probabilidad de que se localicen drogas al interior.