Por falta de apoyo, no se han adquirido camiones para Juárez: Untrac

Chihuahua.- Integrantes de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac) denunciaron que, ante la falta de apoyos para la adquisición de camiones y el bloqueo de algunos funcionarios, es que no se ha realizado la compra de unidades para la modernización en Juárez.

Matías Prieto Torres acusó que Luis Aguirre Aguilera es uno de los funcionarios que le ha puesto trabas para lograr acercamientos con la gobernadora Maru Campos Galván, con quien reafirman su compromiso para ayudarle a cumplir lo prometido en campaña en la materia.

Acusó que en la frontera se carece de oficinas en donde se brinde atención a los transportistas, y aunque el funcionario señalado ha visitado Juárez y distintos municipios, la realidad no ha cambiado y continúa sin modernizarse el transporte.

Aseguró que necesitan apoyo de los tres niveles de Gobierno como sucede en ciudades como la capital del país o Guadalajara, y aunque han sido buscados por empresarios de China y Japón, aceptaron que no tienen el recurso para la adquisición de camiones, que pueden alcanzar costos de hasta 4 millones de pesos cada uno.

Prieto Torres reconoció avances en el BRT II de Juárez, pero la 3 sigue sin funcionar y la 1 se mantiene abandonada. “Hay otras rutas que se ganaron en licitación y no están trabajando y no es porque no queramos meter camiones nuevos, sino que no hay dinero para hacerlo”, reconoció.

Destacó el subsidio que recibe el sistema Bowi de la capital y aseguró que si en Juárez se destinara un recurso similar, habría posibilidades de adquirir unidades nuevas.

Aunque se dijo que habría un fondo de 250 mil pesos para cada unidad, la realidad es que nunca llegó el dinero y desconocen la razón y pidió que no les culpen del porqué no ha sido modernizado el transporte.