Por concluir descuento en el pago del Impuesto Predial

Ciudad Juárez.- El Gobierno Municipal informó en un comunicado que ciudadanía que quedan unos días para aprovechar el descuento del 100 por ciento en recargos por adeudos del Impuesto Predial, vigente hasta finales de agosto.

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, informó que el beneficio está disponible en todas las cajas de cobro habilitadas, así como en la aplicación móvil Juárez Conectado, que permite realizar el trámite de manera rápida y segura.

Quienes aún mantienen adeudos pueden también acercarse a la dependencia para establecer convenios que les ayuden a regularizar su situación y proteger su patrimonio.

Este programa ha permitido reducir la cartera vencida y fortalecer los recursos destinados a obras y servicios para la comunidad juarense.