Por aranceles, maquiladoras mudan líneas a El Paso y suspende contrataciones

Ciudad Juárez.- La tensa calma que vive la maquiladora en Juárez y seguramente en toda la franja norte del país, se ha reflejado en algunas previsiones que están afectando sobre todo los empleos aquí. Teresa Delgado, consejera nacional de la Asociación de Maquiladoras Index, reconoció que, hasta el 2 de abril, cuando se supone se revele el cobro o no de aranceles, la industria permanece en un paréntesis.

“No hay contrataciones, traemos alrededor de 5 mil vacantes en la ciudad a todos los niveles, pero no hemos perdido empleo, no se han reportado bajas, ni convenios, pero estamos en ese stand by, esto nos afecta a todos, porque desafortunadamente, la economía nos pega a todos, es una cadenita que se está llevando, esperemos que esto sea otra de las crisis que volvamos a superar”, expresó la directiva de la industria local.

La consejera nacional de Index reconoció que esta pausa en la industria inició con el segundo aplazamiento de aranceles que declaró Donald Trump al iniciar marzo, cuando puso como fecha para el inicio de esta medida el próximo miércoles 2 de abril.

“Afortunadamente los pedidos han seguido llegando, entonces estamos en esta parte, esperemos que la semana que entra se nos quite esta incertidumbre y no se siga alargando para seguir trabajando que es lo mejor que sabemos hacer”, destacó Delgado.

La consejera de Index admitió que, como previsión y para tratar de sobrellevar los aranceles, la industria ha estado mudando bodegas y líneas de producción a El Paso, Texas, (en caso de aprobarse los aranceles) buscarían seguir con la producción, sobre todo de aquellos productos que se vean más impactados con estos impuestos del comercio exterior.

“Ha habido empresas que han estado tomando providencias precisamente en virtud de que, si llegan o no llegan, ahora sí que el negocio tiene que continuar y a lo mejor sí se relocalizan, a lo mejor no se van todas, pero si nos va afectar. (de las que buscan relocalizarse) Algunas empresas buscan seguir con la producción en caso de que esto suceda que no vaya a ser un impacto más fuerte, sobre todo en 'la entrega a tiempo', pues se tienen que cumplir como proveedores”, advirtió la líder de la maquiladora en Juárez.

Incluso, Teresa Delgado comentó que prácticas de contratación que hace tiempo no se veían en Juárez regresaron.

“Estamos viendo un fenómeno que no habíamos visto en mucho tiempo, de que se publican las vacantes y hay gente que pernocta afuera de la industria, esperando ser contratados al día siguiente, se ponen 200 vacantes y llegan mas de mil personas, entonces esa es una situación atípica que estamos viviendo”, expuso la representante de Index

Delgado explicó que para evitar esta situación y cuidar que la gente que no esté a la intemperie en la madrugada, lo que están haciendo las empresas o algunas de ellas, es que, con el mismo personal, buscan reclutar a familiares y amigos para evitar esto y no crear otra problemática en la comunidad.