Polo de Bienestar en Jerónimo: Nueva ciudad industrial

Ciudad Juárez. – El Polo de Desarrollo para el Bienestar en la zona de Jerónimo será una nueva ciudad industrial, donde hay 14 nuevas naves industriales, donde habrá infraestructura, servicios (agua y luz) y vivienda tipo suburbios en Estados Unidos, todo será parte de una nueva zona cercana al recinto fiscal y con proximidad a Nuevo México, así describió el proyecto al surponiente de Juárez la titular de la Secretaría de Economía en Juárez, Belinda Díaz.

Al asistir a una de las presentaciones de la sexta Expo Wire Tech Internacional, la funcionaria federal se refirió a la importancia de la región y los motivos para desarrollar como un Polo de Bienestar la zona de Jerónimo, ella aseguró que ahí existen las condiciones para este desarrollo, porque existe agua y la posibilidad de instalación de paneles solares, entre otras ventajas.

Al referirse a la construcción de vivienda en la zona, mencionó que actualmente la gente que trabaja en la empresa Foxconn Jerónimo tarda hasta dos horas en el traslado e incluso tienen problemas de seguridad en el trayecto.

“Temen por su vida porque son zonas donde le tiran piedras si no dan dinero, es una serie de problemáticas, (esto terminaría) en el momento en que construyan también vivienda toda una nueva infraestructura, un nuevo suburbio como en EU, una nueva zona que esté cerca de este recinto fiscal”, expuso la representante de la Secretaría de Economía.

Adelantó que esta será una nueva ciudad industrial, que no ve que se vaya a frenar o retroceder, pues al contrario se tiene que desarrollar con la rapidez y la agilidad, dando todo tipo de autorizaciones y permisos para que se desarrolle y habló de cuánto tiempo cree que tarde en convertirse en una realidad.

“En cuanto lleven a cabo el banderazo es ya estamos hablando 2 años para que empiece ya”, afirmó la portavoz de la dependencia federal, quien incluso se refirió a la empresa desarrolladora (bienes raíces industriales) Axial que ya compró tierra en el lugar y construye un parque industrial.

Aunque aseguró que la visita del secretario Marcelo Ebrard está comprometida para el banderazo de esta obra, reconoció que esta no será en los próximos días como se había previsto, sino que debe esperar una fecha en que empaten agendas, tanto el secretario Ebrard, como la gobernadora.