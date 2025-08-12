Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) visitaron este martes lugares en donde se acumulan las personas bajo las altas temperaturas, sobre todo en el exterior de hospitales, en donde familiares están en espera de noticias de la evolución médica de sus pacientes.

Como una actividad extraordinaria, además de sus labores de servir y proteger a la ciudadanía, los policías municipales llevaron aguas embotelladas para cientos de juarenses que estaban expuestos a las inclemencias del sol por diferentes razones.

Los policías preventivos acudieron al exterior de hospitales, como la clínica 35 y 66 del IMSS, el Hospital General y el Hospital de la Mujer.

Esta iniciativa organizada por agentes municipales, se espera que se repita durante los próximos días durante las horas más intensas de calor en la ciudad, con la finalidad de que las personas se hidraten y se pueda evitar alguna afectación a causa del calor.