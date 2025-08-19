Policías municipales rescatan a perro atrapado en barandal

Ciudad Juárez.- Un grupo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal liberó a un perro que había quedado atorado entre un barandal y el piso, en hechos ocurridos la noche del martes en el fraccionamiento Cerradas del Álamo, informó un comunicado.

El rescate se registró cerca de las 7:20 de la tarde, luego de que el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata recibiera un reporte ciudadano solicitando apoyo. La unidad 731 del Distrito Riveras acudió al cruce de las calles Santiago Troncoso y Cerradas del Fresno, donde encontraron al animal en apuros.

De acuerdo con testigos, el canino llevaba un tiempo considerable con la cabeza atrapada en la estructura metálica, sin poder moverse. Los oficiales, con paciencia y cuidado, lograron liberarlo manualmente, evitando que sufriera lesiones.

Una mujer de 32 años, agradeció el apoyo brindado.

El perro resultó ileso tras el incidente.