Policías municipales auxilian a pareja rumbo al hospital durante labor de parto
Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que elementos de la corporación auxiliaron para trasladar a una mujer en labor de parto durante la madrugada de este miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana cuando oficiales que patrullaban a bordo de la unidad 336, en el Distrito Poniente, fueron interceptados por un joven de 21 años, quien pedía apoyo urgente para llevar a su esposa al Hospital de la Mujer.

La mujer, de 22 años, había iniciado trabajo de parto dentro de un vehículo Ford Focus gris. Ante la emergencia, los policías escoltaron el automóvil a través del tráfico para garantizar su llegada segura al hospital.

La paciente fue recibida por personal médico para continuar con la atención especializada.

