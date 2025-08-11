Policías frustran carjacking en El Granjero

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Carlos Iván M. L. y a Martín Alejandro R. M., por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo con lujo de violencia en grado de tentativa.

Policías que patrullaban en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y calle Lechuguilla, en la colonia El Granjero, se percataron de que dos sujetos forcejeaban con el conductor de un Chrysler 300 en color blanco, modelo 2006, con posibles intenciones de despojarlo del vehículo con al parecer un arma de fuego.

Por lo anterior, los agentes intervinieron, reteniendo a los sospechosos quienes fueron señalados por la persona afectada, denunciado que los dos sujetos lo amagaron con una pistola para exigirle las llaves del automóvil, razón por la cual fueron detenidos quienes dijeron llamarse Carlos Iván M. L. de 19 años y Martín Alejandro R. M. de 22 años, asegurándoles un arma de fuego de plástico.

"Previa lectura de derechos, fueron consignados junto con la evidencia ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).