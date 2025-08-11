Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Karla Michelle M. O., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de omisión de cuidados.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Revolución Mexicana atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron a una mujer inconsciente en el cruce de las calles Baudelio Uribe y Luis Herrera Cano, en la colonia mencionada.

Al arribar al lugar, los oficiales se percataron de un vehículo Dodge Caliber negro que obstruía la vía pública, y en su interior encontraron a una menor de aproximadamente un año llorando, mientras que a su lado estaba la mujer inconsciente.

Al no poder abrir las puertas del vehículo, los agentes rompieron el cristal de una de las ventanas para brindarle los primeros auxilios a la mujer, quien se encontraba en estado de intoxicación.

Una vez que reaccionó, fue detenida quien se identificó como Karla Michelle M. O., de 23 años, y la menor fue trasladada al departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Distrito Universidad, donde recibió atención integral.

Previa lectura de derechos, la mujer fue consignada ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito referido.