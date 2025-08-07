Policía Cibernética llama a desconfiar de empleos ofertados en redes sociales

Ciudad Juárez.- Si parece demasiado bueno para ser cierto, desconfía, es la recomendación simple, pero definitiva de la Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) respecto a la publicación de empleos y plataformas multinivel vía redes socio digitales.

Hugo Guerrero, integrante de esta sección de la policía estatal, explicó que, aunque las estafas vía Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok, entre otras, son variadas, las ofertas laborales son las que menos denuncias o dudas generan entre las estafas que suceden vía internet, sin embargo, es importante conocer su forma de operar.

"Si parece demasiado bueno para ser cierto la oferta de trabajo, esa que usted dice, como que está muy buena la paga para lo que hay que hacer y luego cerca de mi casa, pues como que es algo un poco increíble y siempre hay que desconfiar", dijo el funcionario.

De acuerdo con el oficial de la SSPE, la recomendación número uno, siempre es verificar la información, revisando que el sitio que ofrece el empleo sea real y la Policía Cibernética es una alternativa para hacerlo.

"Lo principal es tomar nota del enlace donde lo vio, o sea, tomar la información del sitio, ponerse en contacto con nosotros y nosotros nos encargamos de verificar la veracidad o no de esta información", y no solo es en el tema de oferta trabajos, sino en cualquier tipo de publicación en internet, afirmó el policía estatal.

Luego de la verificación, lo que corresponde es solicitar la baja del sitio o página en caso de que resulte falsa, recomendó el agente.

Advirtió que otro de los fraudes y engaños recurrentes tiene que ver con las publicaciones de las agencias de viajes, oferta de vuelos y con los paquetes vacacionales, muy común en esta época del año.

La Oolicía Cibernética no solo es informativa, sino que además si hay delito que perseguir, si una persona fue estafada, se le canaliza a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que presente su denuncia y se le dé el seguimiento.

El agente especialista en el tema advirtió que los delincuentes cibernéticos siempre están innovando, buscando nuevas formas de fraudes, por eso insistió en la recomendación de desconfiar siempre y la número dos, es siempre corroborar la información.

Ante cualquier duda respecto a una publicación en cualquiera de las redes socio digitales, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al teléfono (614) 429 3300, extensión 10955 o al numero directo (614) 429 7315, o al WhatsApp, (656) 280 9562 o al correo: [email protected].