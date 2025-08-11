Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Jovani Jeshua V., por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia El Granjero atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde se reportó un robo con violencia en contra de un conductor de servicio por plataforma digital, en el cruce de las calles Trigo y Grosella, en la citada colonia.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien denunció que, mientras prestaba un servicio de viaje por plataforma digital, un pasajero lo amenazó con un cuchillo y lo despojó del dinero producto de su trabajo.

Con las características proporcionadas, se implementó un operativo de búsqueda, localizando metros más adelante a un sujeto que coincidía con la descripción. Al abordarlo y realizarle una revisión por protocolos de seguridad, le fue asegurada una navaja con la que presuntamente despojó al chofer de sus pertenencias y dinero, procediendo a su detención.

Previa lectura de derechos, Jovani Jeshua V., de 20 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito mencionado.