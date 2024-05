Podrían liberar a presuntos traficantes de personas

Ciudad Juárez.- Los hombres detenidos por tener retenidos a 104 migrantes en una vivienda del Infonavit Casas Grandes podría quedar en libertad.

Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte, informó que ninguna de las personas liberadas quiso levantar cargos, ya que, manifestaron, estaban en el inmueble por voluntad propia.

“Lamentablemente ninguno quiso denunciado, incluso señalaron que no sufrieron de malos tratos, ni los tenían a la fuerza, entonces en ese sentido no podemos hacer nada. Esto sin duda hace todo más complicado, porque entonces no tenemos forma de proceder con los detenidos, porque no hay un delito que podamos perseguir”, explicó Salas.

El fiscal dijo que uno de los detenidos tenía en su poder un arma de fuego y solamente bajo esas circunstancias sería investigado.

“Con uno solo de ellos que hubiera denunciado, entonces se habrían abierto las investigaciones por cada una de las víctimas y eso hasta habría disparado los casos al ser 104 personas, pero no paso de ahí”, concluyó el funcionario.