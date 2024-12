Podrán juarenses seguir usando confinado la BRT I

Ciudad Juárez.- Aun cuando se ha hecho un exhorto por parte de las autoridades estatales para pedir a los conductores dejar de utilizar el carril confinado en los tramos de la primera ruta troncal, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar reiteró que los usuarios podrán seguir circulando por dicha vía hasta que se haga una notificación oficial de la reactivación de la línea de transporte.

El Presidente Municipal enfatizó que no se ha notificado al Municipio sobre una posible reactivación de la ruta troncal 1, que principalmente recorre el bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel. Por lo tanto, no se ha suspendido la circulación en estos carriles, ni se hará hasta que se reciba una solicitud formal.

“Cuando nos notifiquen de manera formal y oficial de la fecha de arranque con mucho gusto lo revisamos, mientras no tengamos como Ayuntamiento, no puede venir el secretario de gobierno a hacer declaraciones. No estamos pintados”, declaró el alcalde.