Ciudad Juárez. La mañana de este domingo se registró una corta fila para cruzar hacia Estados Unidos por el puente internacional Córdova-Américas, la cual alcanzaba únicamente hasta el puente peatonal.

De acuerdo con el portal de Customs and Border Protection (CBP), el tiempo de espera en este cruce para ingresar a la ciudad de El Paso, Texas, era de aproximadamente 15 minutos.

La situación en el puente Paso del Norte fue similar, con un tiempo de espera también cercano a los 15 minutos.

En contraste, el puente Zaragoza-Ysleta reportó el mayor tiempo de espera, con alrededor de 45 minutos.