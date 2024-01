Plantea Ecología intervención para reubicar animales del Parque Central

Ciudad Juárez.- Tras la polémica por la permanencia o no de los diferentes animales que habitan en el Parque Central, la dirección de Ecología del Municipio detalló que en las cinco inspecciones realizadas a ese espacio público, han aportado recomendaciones por lo que expusieron la opción de reubicar a las especies en lugares más aptos para ellos.

César Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia planteó que tres de las visitas oficiales han estado enfocadas en temas de bienestar animal y dos con motivos de las áreas verdes, poda y forestación.

Expuso que inicialmente se hicieron observaciones por las condiciones de falta de cuidado a los burros que se encuentran en el lugar, debido a que no tenían refugio o sombra y era evidente el descuido de sus pezuñas; en una visita de seguimiento se observó que ambas recomendaciones fueron atendidas.

Así mismo, se recomendó que los animales de granja, como chivos, gallinas, gallos, conejos y pavorreales, aquellos que están en préstamo por el Recreativo San Jorge y que el resto pudieran ser resguardados para su entrega en adopción en espacios adecuados.

Precisó que la dependencia que encabeza está al pendiente de la resolución que corresponda a cada una de las autoridades involucradas y si al concluir el proceso, los animales permanecen en el mismo estado inconveniente, acudirán con una orden para solicitar retirarlos.

“No son las condiciones adecuadas, los que nos entregaron estaban muy mal, argumentaban que ni siquiera eran propiedad de ellos, que les fueron llegando, yo creo que no había ni siquiera un control (…) la mejor decisión es quitarse toda la cuestión de resguardar animales, requieren mantenimiento, tener personas que sepan la alimentación y con el presupuesto no alcanza. Cuando fuimos la primera vez, es la misma persona que hace la limpieza ahí en el parque y no se trata de eso”, apuntó el funcionario municipal.

Los animales resguardados por Bienestar Animal en el 2023 como resultado de las inspecciones y acuerdos con el Parque Central, fueron canalizados a granjas ubicadas en la zona de los kilómetros, en donde se verificó la atención a otros ejemplares, confirmando la capacidad para tenerlos y cuidarlos.

Mencionó que en el caso de las aves que es común observar en ese sitio, hay animales que van a seguir visitando el parque como las golondrinas, los patos, los pájaros carpinteros, hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo.

“La cuestión de los patos es bien complicada, no solicitaron la revisión del agua, nosotros no tenemos laboratorio ni la capacidad de hacer un diagnóstico del agua (…) es difícil evitar la visita de los patos, muchos de ellos se quedan temporalmente”, refirió el funcionario, incluso que existen otros cuerpos de agua en la ciudad donde pueden ser observados, por lo que la opción es mejorar el entorno y fomentar que no se les dé alimento para que sigan su ruta migratoria y no se les afecte la dieta.