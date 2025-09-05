Ciudad Juárez.- Esta mañana fue reportado un mensaje pintado con aerosol en una pared blanca en la colonia Parajes del Sol, presuntamente relacionado con un grupo criminal. Hasta el momento, la autoridad no ha identificado al responsable.

El mensaje va dirigido específicamente contra los cristaleros y se suma a una serie de amenazas similares colocadas en distintos puntos de la ciudad, tanto en mantas como en cartulinas.

Una de estas advertencias fue encontrada recientemente en relación con los cinco ejecutados la noche anterior en la colonia Revolución Mexicana, evidenciando la persistencia de este tipo de intimidaciones en la ciudad.

Las autoridades mantienen vigilancia y realizan investigaciones para determinar el origen de los mensajes y la posible relación con hechos violentos recientes.