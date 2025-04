Piden conducir con precaución ante fuertes vientos

Ciudad Juárez.- Debido a los fuertes vientos que se presentan en la localidad, la Coordinación General de Seguridad Vial llama a la ciudadanía a transitar con precaución con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidencia vial.



Para quienes se desplazan a pie por la ciudad, se les recomienda: siempre utilizar pasos y puentes peatonales para ir de un extremo a otro de la calle, o en su defecto, cruzar por las esquinas y voltear en ambos sentidos de la vía para percatarse de que no viene ningún automóvil.



A los guiadores se les pide no exceder los límites de velocidad delimitados por los señalamientos viales, utilizar el cinturón de seguridad de manera correcta, encender las luces para una mejor visibilidad, poner siempre atención en el camino, mantener una distancia considerable entre un vehículo y otro, hacer alto total cuando así se requiera, además de acatar siempre las indicaciones giradas por los policías viales.



Se le recuerda a la comunidad tratar de no transitar cerca de estructuras en peligro de colapsar como bardas, espectaculares o árboles en mal estado, así como pedir apoyo de las unidades de Auxilio Vial comunicándose directamente al teléfono 656-825-3560.‬‬‬‬