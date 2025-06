Piden vecinos de la colonia México 68 destape de alcantarilla; tienen lago verde

Ciudad Juárez.- El hedor del agua acumulada en una calle tiene preocupados a vecinos de la colonia México 68.

La afectación del agua verdosa acumulada es en la calle Mártires de Chicago, cruce con Pablo Gómez.

De acuerdo con un vecino, han solicitado apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) con el número de reporte H910234 para que sea destapada la alcantarilla.

No obstante, no han recibido atención y han tratado de por su cuenta, destapar el drenaje, pero no les ha sido posible.

La calle afectada es una terracería, y debido al remojo permanente, no pueden transitar los automóviles en la zona.