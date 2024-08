Ciudad Juárez.- Alguna vez te preguntaste por qué la agresividad de los gansos del Parque Central, David Rocha Lemus, administrador del recinto juarense, explica por qué estos animalitos actúan así en ciertas ocasiones.

Rocha Lemus señaló que más allá que sean agresivos, en general las anátidas, es decir toda la familia de patos y gansos, son animales muy territoriales. Cuando una persona trasgrede su espacio y sus límites sobre todo de sus grupos familiares, comienzan a graznar muy fuerte, aleteos e incluso actos intimidatorios cuando se sobrepasa ese perímetro de tolerancia.

Además, comentó que los gansos son extremadamente inteligentes, con una inteligencia similar a la de un perro, son astutos y cuando ven o detectan un olor agradable llegan a pedirle a la gente, no porque les haga falta, sino porque les gustan ciertos alimentos.

"Pero no es una acción de agresión como tal de los ejemplares hacia otras especies o a personas, entonces más que nada son animales territoriales, y bueno nos asustamos porque el graznido es fuerte, no es dulce, no es melódico, sino es muy fuerte, pero volvemos a lo mismo no es un tema de agresión”, declaró Rocha Lemus.

En este sentido, pidió a la comunidad a darles su espacio y respetar sus límites, además, de evitar molestarlos en sus áreas de descanso, a fin de evitar que presenten un nivel de estrés innecesario.

Cortesía

Además, hizo una llamado a los visitantes a no darles comida, puesto que, se les está brindando una dieta especial, con el objetivo de atender deficiencias nutricionales en los ejemplares, ya que anteriormente no podían mudar de plumaje de manera correcta o no tenían un sano desarrollo.

Aseguró que diariamente por parte del Parque Central se les suministran alimentos, la dieta consiste en diversos granos, concentrados, así como frutas y verduras, que logren nutrirlos y a su vez, que permitan su bienestar.