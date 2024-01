Piden reportar fallas en cajeros que imprimen actas

Ciudad Juárez.- La empresa encargada de los pagos digitales en los cajeros automáticos del Gobierno del Estado pidió a la población reportar cualquier falla de sus máquinas.

Lo anterior pues en las últimas semanas se han reportado casos de cajeros que no entregan documentos (Recibos y actas) ni tampoco regresan cambios.

“Cada unidad viene identificada con un número. En caso de que por alguna razón no se imprima el documento el usuario puede marcar al número de asistencia que está pegado a la misma máquina y desde ahí se puede mandar a hacer un impresión remota, sin ningún otro costo”, explicó Almar Márquez, encargada de la empresa Pagos Digitales en Ciudad Juárez.

No obstante, en el caso particular de los usuarios a quienes no se les devuelve su cambio la empresa no supo precisar el paradero ni el uso que se le da al dinero sobrante de los también conocidos como “Aguamáticos”.

Cabe recordar que, la línea de asistencia del 614-689-4000 no opera los domingos. Por tal motivo realizar cualquier queja, reclamación o impresión el domingo es imposible.