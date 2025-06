Piden proteger a crías de pato mexicano nacidas en el Parque Central

Ciudad Juárez.- El Parque Central de Ciudad Juárez celebró una nueva anidación de pato mexicano, con el nacimiento de ocho polluelos, por lo que se hace un llamado a la comunidad para protegerlos y evitar cualquier tipo de molestia hacia ellos.

Josefina Alzuarte, enlace de Comunicación Social del Parque, informó que esta anidación es especialmente relevante, ya que el pato mexicano está catalogado como especie protegida según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a su condición de riesgo.

Destacó que dos de los ejemplares son albinos, es decir, completamente amarillos, lo que los hace aún más singulares.

Ante ello, se pide a los visitantes no alimentarlos, no acercarse, no tocarlos y respetar su espacio, con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad de estos nuevos habitantes del recinto juarense.