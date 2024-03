Piden escuchar a migrantes para evitar tragedias como la del INM

Ciudad Juárez.- Hay que escuchar a las personas migrantes para que hechos como el incendio sucedido el pasado 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) que dejó 40 personas muertas, pidió Francisco Bueno, director de la Casa del Migrante.

El sacerdote refirió que en el último año las notas y denuncias hablan de cómo les ha ido a los migrantes: “hemos seguido viendo cosas que no están bien, siguen violando los derechos de las personas, los siguen bajando de los trenes para que caminen largos tramos y muchos de ellos han seguido padeciendo abusos de las autoridades”.

El director de la Casa del Migrante consideró que es momento de escuchar la voz de los migrantes, porque son ellos los afectados y lamentó que sea alguien de la iglesia quien lo tenga que decir para ser escuchado, porque no se escucha a los migrantes, porque no se atienden sus necesidades.

“No sabemos la situación que están viviendo y el fenómeno que tal cual estamos viviendo, es por eso que hace un año que ocurrió esta tragedia, es por ello que si volvemos a replicar estas mismas acciones, si volvemos hacer lo mismo de no escuchar, de no poner nuestro corazón, de no ver el bien común, estas situaciones se puedan seguir replicando, no de la misma manera, pero sí de alguna otra que pueda afectar a las personas”, advirtió el religioso.

Y criticó que desde hace un año siguen mismas interrogantes, entonces cuando quedo esclarecido podría haber justicia, consideró.

“Si a un año de distancia tenemos las mismas preguntas, las mismas interrogantes que un año atrás entonces algo falta, un camino falta por recorrer, cosas por esclarecer y nosotros pedimos que se respete la dignidad de las personas”, expuso el sacerdote.