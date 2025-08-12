Ciudad Juárez.- La discriminación y el bullying han llevado a que las nuevas generaciones de comunidades con ascendencia de algún pueblo o comunidad indígena prefieran no usar su indumentaria tradicional o prefieran no aprender la lengua materna, por lo que en el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas representantes de grupos que viven en esta frontera pidieron respeto a sus tradiciones.

En entrevista para Netnoticias, Yesdy Janeth Rentería lazalde, originaria del Estado de México, y perteneciente a la comunidad Mazahua, dijo que ella tiene 20 años viviendo en esta frontera, por lo que conservar las costumbres de su comunidad ha sido un reto debido a las actitudes de las personas con las que conviven en esta frontera.

“Pedirles que nos respeten como comunidad, a veces como comunidad ya no traemos nuestra vestimenta porque a veces sufrimos, nos discriminan, porque como nos ven nos dicen indios. Ya hijos de nosotros que a veces no se los quieren poner por esa razón porque a veces sufren de bullying”, dijo Yesdy Janeth con preocupación.

Vestida con un traje tradicional y colorido, mostró con orgullo el conjunto de delantal con listones dorados, así como una falda en color morado vibrante, del que explicó toma un aproximado de dos meses de elaboración debido a lo laborioso de hacer cada tablón en los tipos de tela. Explicó que, en su caso, ella no hace uso de la lengua materna, debido a que no la aprendió, pero conserva otras tradiciones, como la elaboración y venta de aguas frescas con frutas de su región.

“Pistache, zarzamora y nuez son tradicionales de allá. Son de temporada, los traemos de allá, como la nuez se compra en temporada y a pelar nueces. La preparación es al instante, se hacen al día, la mercancía se compra con dos días de anticipación. Lo que es de fuera es hasta con un mes de anticipación para mandar a traer todo”, compartió.

Invitó a la población fronteriza a visitar los puntos de venta que se instalan en eventos especiales, como el bazar por el Día de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ); y próximamente el Festival Umuki, que se realizará en la zona centro. Así como los puntos de venta en el Parque Central Poniente, donde se encuentran puestos de diferentes comunidades indígenas.

Marisela Pérez Cipriano, de la comunidad Náhuatl, originaria del estado de Puebla, compartió que lleva cinco años viviendo en Ciudad Juárez, en donde se dedica al comercio de nieves de garrafa, conservando la tradición de sabores como el “Beso de Ángel” que se caracteriza por estar elaborada con pasa, cereza, nuez y arándano.

Además de ofrecer nuevos sabores como fresas con crema, y antojitos preparados con las recetas de su región, como elotes, aguas frescas de fruta natural, chicharrón lagunero preparado, chilindrinas, papas locas o pepihuates. También participa en el evento de la UTCJ, que los días martes 12 y miércoles 13 tendrán venta hasta las 8:30 p.m.; y compartió que en la próxima edición de la Feria del Tequila ofrecerán nieve de tequila y de mezcal.

Rosendo López, originario del estado de Jalisco e integrante de la comunidad Hurrarica, explicó que a través de sus artesanías transmite y comparte la identidad de su cosmovisión, en la que representan lo colorido de su región, en donde se produce maíz de colores, lo que reflejan en la vestimenta hasta los accesorios.

“Venimos a representar un poco de nuestra artesanía en chaquira pulseras, collares, broches, anillos”, dijo al portar un pantalón de manta bordado con flores de colores y una camisa de color azul vibrante.

La señora María Felisa Martínez Rubio, es integrante de la comunidad Mazahua del Estado de México, y a los micrófonos de Netnoticias compartió que llegó por primera vez a esta frontera cuando tenía ocho años de edad; durante años volvía a su lugar de origen y regresaban a Juárez con su familia por temporadas para trabajar.

Actualmente se dedica a la venta de gastronomía tradicional como gorditas, tlayudadas, enchiladas entre otros alimentos y antojitos. Portando la indumentaria de su comunidad, lamentó que las actitudes irrespetuosas de otras personas pongan en riesgo la tradición oral.

“Yo sigo hablando mazahua, pero de mi familia nada más los hijos, los nietos ya no, porque en la escuela los molestan y les dicen cosas. Les hacen bullying en la escuela y les dicen que son indios y por eso los niños no quieren; nos insultaba mucho la gente. Más que nada, el respeto, que vengan a probar las gorditas y enchiladas, en el parque central también nos pueden encontrar”, lamentó María Felisa.