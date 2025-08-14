Piden ayuda para localizar a Óscar Leonardo, desapareció en Juárez

Ciudad Juárez.– La Fiscalía General del Estado (FGE), así como familiares, piden ayuda de la comunidad Juárez - El Paso para localizar a Óscar Leonardo Domínguez Sias, de 35 años de edad, y quien fue visto por última vez el pasado 13 de julio en Riberas del Bravo II en esta frontera.

Óscar Leonardo pesa 60 kilogramos, mide 1.70 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, se indicó que tiene una cicatriz en el brazo derecho y otra más en la cabeza.

El hombre llevaba una chamarra café, pantalón beige y tenis grises el día de su desaparición.

uien tenga información sobre su paradero, puede comunicarse al 911 Emergencias o al 089 Denuncia Anónima.