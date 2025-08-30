Piden apoyo para localizar a Naomy Jocelyn
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE), así como familiares, piden ayuda de la comunidad de Ciudad Juárez para localizar a Naomy Jocelyn Loya Martínez, de 14 años años de edad, y quien fue vista por última vez el pasado 27 de agosto en la colonia Morelos Zaragoza de esta frontera.

Maomy Jocelyn pesa 71 kilogramos, mide 1.60 metros y es de complexión robusta. Como señas particulares, se indicó que tiene una cicatriz en debajo del ojo derecho.

La joven llevaba un pantalon de cuadros color blanco y negro y una camiseta color azul marino con letras en color blanco.

Quien tenga información sobre su paradero, puede comunicarse al 911 Emergencias o al 089 Denuncia Anónima.

