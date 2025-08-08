Piden a Sipinna y CEDH revisar caso de detención de familia en movilidad

Ciudad Juárez.- Con motivo de los hechos por los que personal de investigación intervino con la detención de cuatro integrantes de una familia en el exterior de un centro comercial la tarde del jueves 7 de agosto, la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) emitió un pronunciamiento y pidió a las instancias encargadas de velar por los derechos de niños y adolescentes active los protocolos necesarios para garantizar la protección de las infancias.

La asociación civil DHIA cuenta con más de una década de trabajo en el acompañamiento de personas en contexto de movilidad humana, por lo que el pronunciamiento emitido hoy señala “uso desmedido de la fuerza” por parte de las autoridades en contra de integrantes de un núcleo familiar originarios de otro país y la urgencia de que se de seguimiento a los hechos ocurridos.

“Hacemos un llamado a las instancias de protección a la niñez para dar seguimiento a los hechos ocurridos, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se investigue la actuación de las fuerzas públicas. El actuar urge la presencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua (Sipinna) y de la CEDH, quienes deberán promover en lo sucesivo el debido seguimiento para garantizar la no repetición”, planteó DHIA.

En el comunicado, la organización requirió a las autoridades correspondientes que brinden la atención necesaria a las personas afectadas, se revise de manera cuidadosa el protocolo de actuación de los agentes que intervinieron, de los que calificaron un uso desproporcionado de la fuerza. La solicitud plantea que, de ser necesario, se ofrezca una disculpa pública ante “la evidente falta de capacitación demostrada el día de ayer”.

“No se justifica el uso desmedido de la fuerza pública en este operativo con un núcleo familiar, y ante la presencia de niños, donde a su vez, se refirió que la mujer afectada estaba embarazada. El trato y las formas conllevan a enfrentar un evento traumático, criminalizante y victimizante, ante la vulnerabilidad y la indefensión”, señaló la organización defensora de derechos humanos.

Apuntó que, en caso de existir la sospecha de un delito, la actuación de las autoridades debe ser oportuna y proporcional al contexto, donde las instancias correspondientes son quienes deben determinar la situación legal de las personas involucradas, no a través de la revelación de datos sensibles como sus nacionalidades.

“Es sumamente preocupante el enfoque criminalizador que se ha dado al manejo de la información por parte del área de Comunicación Social de la FGE y medios de comunicación que violentan el derecho humano a la presunción de inocencia y la protección de datos personales, al resguardo de la identidad, pues la nacionalidad forma parte de lo mencionado, reflejando un profundo racismo, xenofobia y aporofobia”, denunció DHIA en su comunicado.