Piden apoyo para localizar a familiares de joven extraviado

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un joven de aproximadamente 21 años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la Praderas del Pacífico, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona extraviada en el cruce de las calles Zihuatanejo y Santa Rosalía, la citada colonia.

Al arribar al lugar los oficiales procedieron al resguardo de una persona que reunía con las características proporcionadas en la denuncia, misma que no proporcionaba información personal, por lo que fue trasladarla al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibido por personal en turno.

Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.