Ciudad Juárez.- Con más de 100 carpetas de investigación abiertas por casos de abuso sexual infantil ocurridos al interior de guarderías, familiares de niños afectados exigieron a los jueces tener perspectiva de infancias en los procesos judiciales.

En los últimos seis meses se han registrado casos donde menores de edad señalan abuso sexual en seis guarderías, sin embargo, esta situación cuenta con un antecedente denunciado desde julio de 2023, en la guardería Techo Comunitario, por el que una sola persona fue detenida y vinculada a proceso.

Una madre de familia que participó en la manifestación realizada este sábado frente a las casetas de cobro del puente internacional Paso del Norte (Santa Fe), quien decidió reservar su nombre, pronunció la exigencia de que las personas juzgadoras prioricen el interés superior de la niñez y actúen con perspectiva de infancias.

“Hacemos un llamado a las autoridades judiciales, y a los jueces que se hagan cargo de estos casos, a que tomen la perspectiva de infantes, que abran sus oídos, su corazón y que tomen en cuenta todas las declaraciones de nuestros pequeños”, planteó la manifestante.

Señaló que están en desacuerdo con las resoluciones absolutorias que se han dado en contra de Naomy Yamile R.P. por el delito de violación con penalidad agravada.

“Nuestros hijos son inocentes, son infantes. Ellos no mienten, y están acusando directamente a la persona que se encuentra ahorita detenida, como culpable”, expresó la madre de familia.

Además, apuntó que se las familias, así como los niños que han tenido que presentarse en los juzgados, han recibido un trato inapropiado.

“Exigimos que en la salas del Poder Judicial se nos dé el trato como víctimas, ya que hemos sufrido muchos atropellos, tanto por parte de personal como de los abogados de la defensa”, mencionó.

La muer declaró que existe impunidad debido a que las audiencias han sido diferidas, y los juicios han sido retardados, por lo que pidieron justicia en los procesos que se encuentran abiertos.