Piden a empresas cumplir con criterios ambientales y sociales para avanzar

Ciudad Juárez.– Cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se ha convertido en una prioridad estratégica a nivel global. Adoptarlos permitirá a las compañías no solo acceder con mayor facilidad al capital, sino también mantenerse relevantes en el mercado. Por ello, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hace un llamado a las empresas a ser sostenibles como vía para avanzar.

El organismo, que en Juárez preside Alejandro Sandoval, destacó que las brechas entre países desarrollados y economías emergentes son profundas en materia de sostenibilidad. Mientras los primeros avanzan con regulaciones robustas, tecnología e incentivos financieros, los segundos enfrentan limitaciones estructurales como escasez de infraestructura, de recursos y de capacidad institucional.

Reconoció que en México hay avances, particularmente a través de organismos financieros como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las Bolsas de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), entre otros, que han formulado lineamientos y guías de aplicación en la materia.

Sin embargo, admitió que el reto nacional está en el alcance y la profundidad de su aplicación, especialmente dentro de las 4.9 millones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que carecen de recursos y conocimientos para cumplir con lineamientos de control más robustos.

La presión de inversionistas, de grupos de interés y el impacto de fenómenos climáticos están empujando a los directivos financieros a tomar el timón de esta transición. Desde el IMEF se promueve una visión donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino esencial para competir y sobrevivir en un entorno cambiante.

De acuerdo con el instituto, aunque muchas organizaciones han adoptado prácticas de responsabilidad social, pocas han dado el salto hacia una sostenibilidad integral. Por ello, se impulsa la promoción de las Normas de Información Sostenible (NIS), que representan un cambio profundo en la forma en que las empresas reportan su desempeño ambiental, social y de gobernanza. Estas, junto con la transformación digital, se convierten en aliados estratégicos para el futuro empresarial.

La inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización también contribuyen a mejorar el desempeño ambiental, social y económico de las organizaciones, advirtió el organismo financiero.

Por todo ello, el IMEF insistió en la necesidad de que las empresas adopten mejores prácticas y reporten sus riesgos y oportunidades en materia ESG. Revelar el impacto financiero de estas acciones no solo facilitará el acceso al capital, sino que garantizará su permanencia y relevancia en el mercado.