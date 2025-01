Ciudad Juárez.- La madre de Rubí Luna Flores, de quien se confirmó su localización mediante identificación por ADN el pasado viernes 10 de enero, informó hoy que interpuso una solicitud para que le permitan ver los restos de su hija antes de que la funeraria le entregue un féretro cerrado.

La joven madre desapareció el 21 de junio de 2024, se reportó que fue vista por última vez en la colonia Colinas del Norte en Ciudad Juárez; el 12 de diciembre, las autoridades de investigación reportaron la localización de una osamenta inhumada clandestinamente en un domicilio de la misma colonia.

A través de estudios forenses y análisis de ADN, se confirmó que los restos correspondían por la identidad de Rubí, sin embargo, hoy su madre, María Luisa Flores, detalló que ella no quiere despedir a su hija con féretro cerrado, por lo que inició un procedimiento de solicitud para que le permitan ver los restos.

“Se está rumorando que no recibí los restos de mi hija, que los rechacé, no es cierto; lo que estoy pidiendo es el apoyo al señor fiscal para poder despedirme de mi hija, para poder despedirme de ella como corresponde. Hasta el momento se hicieron las pruebas de ADN pero a mí no me han mostrado nada”, explicó la madre de familia.