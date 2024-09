Pide Loera licencia al Senado para celebrar su matrimonio

Ciudad Juárez.– En su visita a esta frontera para compartir con los medios de comunicación información acerca de la comisión que encabezará en el Senado de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa, senador por el estado de Chihuahua, informó que pidió licencia a su cargo para celebrar su matrimonio.

La presentación y aprobación de la solicitud de licencias se hizo oficial desde el jueves 5 de septiembre, en la que se aprobaron los permisos para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a dos senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Marcelo Ebrard Casaubón y Juan Carlos Loera de la Rosa.

En rueda de prensa, Loera dio a conocer que la solicitud presentada no puntualiza el plazo durante el que se ausentará, sin embargo, dijo que tomará cuatro días para celebrar sus nupcias y posteriormente se reincorporará a sus funciones.

“En el poder legislativo generalmente es indefinido, yo me incorporo el lunes. El lunes me incorporo nuevamente a la Cámara de Senadores. Me voy a casar, esto de las bodas se planea con tiempo para que salga todo muy bien”.