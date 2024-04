Ciudad Juárez. - Esther Mejía, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, fue la tercera en participar en los Foros de Diálogos Ciudadanos organizados por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex). Allí, al igual que sus contendientes, respondió preguntas sobre presupuesto, obras públicas, educación, seguridad, nearshoring y migración.

Con un lenguaje coloquial y compartiendo sus experiencias como gestora, anteriormente como síndica (actualmente en licencia) aseguró que conoce las problemáticas de la ciudad y subrayó que su incursión en la política proviene de su experiencia como empresaria. Citó la frase que señala que los malos gobiernos existen cuando los buenos ciudadanos no hacen nada.

Después de responder a las preguntas de los empresarios, el público le cuestionó sobre sus acciones en favor de la salud y contra la corrupción en la administración.

“La corrupción afecta a toda nuestra ciudad y a nuestra infraestructura; es un cáncer que afecta a todo el mundo. Creo que debemos erradicarla y explorar otras opciones”, expresó.

Presentándose como una mujer trabajadora, apasionada y conocedora de Juárez, debido a su amplia trayectoria en la zona, Mejía solicitó el voto, asegurando el cumplimiento de sus promesas.

“Por ser mujer y porque las mujeres somos mejores administradoras, lo hemos demostrado. Quienes administramos los recursos en los hogares sabemos cómo hacerlo. Soy empresaria y tengo una empresa muy exitosa; media Juárez me conoce y soy muy trabajadora. Creo que soy la más trabajadora que puedan encontrar y gracias a Dios tengo salud y no me canso”, enfatizó.

Para concluir, al igual que los otros dos candidatos, Esther Mejía firmó la adhesión al acuerdo de Modelo Inclusivo de Coparmex, el cual fue presentado en términos generales a los políticos por Mario Cepeda, presidente del organismo empresarial.

Los Diálogos Ciudadanos con los candidatos a la alcaldía fueron transmitidos en vivo a través de Facebook en la página de Coparmex Ciudad Juárez.