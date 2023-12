Pide Estado socializar desarrollo urbano de Juárez 

Ciudad Juárez.– En una ciudad que sigue creciendo hacia el suroriente, donde falta infraestructura urbana, las autoridades estatales pidieron socializar los proyectos de desarrollo urbano.

Óscar Ibáñez, represente del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, aseguró que a la ciudadanía no se le hace partícipe de los Planes de Desarrollo Urbano Sostenibles (PDUS), por tal motivo ellos no tienen elección alguna sobre las medidas para satisfacer sus necesidades.

“Creo que es el momento adecuado para que a la gente se le involucre. El desarrollo urbano de Ciudad Juárez sigue estando sujeto a la política y a lo económico. El plan director, por ejemplo, dice que se tiene que fomentar la infraestructura pluvial con áreas verdes, pero no se hace. Está en el plan, pero la obra no es propiedad municipal y el constructor privado no lo hace”, explicó el funcionario.