Ciudad Juárez.- De alrededor de ocho tiros fue ultimado un hombre dentro de un local de mariscos en la colonia Granjas Polo Gamboa.

El hecho doloso ocurrió en el restaurante denominado "El Paraíso, ubicado en el Libramiento Aeropuerto, cerca del cruce con eje vial Juan Gabriel.

Según comensales que atestiguaron el hecho, el hombre de aproximadamente 37 años ingresó al local acompañado de una mujer la cual se retiró instantes después.

El sujeto había pedido de comer cuando un sujeto entró al local y le disparó en alrededor de ocho ocasiones para huir del sitio en un vehículo gris.

La víctima quedó herida en pecho y rostro, por lo que pereció de manera instantánea.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron del procesamiento de la escena del crimen.